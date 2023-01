POL-PPRP: Raub - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte brachen am Donnerstag (26.01.2023), zwischen 7.30 und 10.15 Uhr, in ein Wohnhaus im Bereich Am Schloßkanal ein. Aus dem Haus wurden Bargeld und Schmuck in noch unbekannter Höhe entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

