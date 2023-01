POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus

Römerberg (ots) - Am Mittwoch (25.01.22023) brachen Unbekannte in zwei Einfamilienhäuser in Römerberg ein. In der Zeit von 0:45 Uhr bis 18:45 Uhr, wurde in ein Haus in der Grünewaldstraße eingebrochen und Schmuck gestohlen. Der Gesamtschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. In der Zeit von 15:30 Uhr bis 18:45 Uhr brachen Unbekannt in ein Haus in Dr.-Rieth-Straße ein und stahlen Bargeld und Silbermünzen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Die ...

mehr