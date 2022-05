Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar - Pattonville: Unbekannte sprühen Graffiti

Ludwigsburg (ots)

Mit schwarzer Farbe besprühten bislang unbekannte Täter zwischen Freitag und Montag die Wände einer Mehrzweckhalle in der John-F.-Kennedy-Allee in Pattonville. Es wurden Buchstabenkombinationen hinterlassen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Remseck am Neckar, Tel. 07146 28082-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell