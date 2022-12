POL-RE: Gladbeck: Mädchen von Exhibitionist belästigt

Recklinghausen (ots) - Herten Unbekannte entwendeten in der Zeit von Montag, 17 Uhr, bis Dienstag, 7 Uhr, ein Auto aus Herten-Süd. Das Auto, ein silberfarbener Peugeot 307 mit serbischem Kennzeichen, stand an der Ecke Im Emscherbruch/ Hohewardstraße. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Am Dienstag (10.00 Uhr - 21.45 Uhr) brachen Unbekannte in eine ...

mehr