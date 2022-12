Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Am Dienstag, gegen 19:15 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, schwarzen Volvo S40 an der Böckhoffstraße. Der Unfall passierte beim Ausparken aus einer Parklücke. An dem Volvo entstand 3.500 Euro Sachschaden. Eine Zeugin hatte den Unfall beobachtet, konnte aber keine eindeutigen Angaben zum Kennzeichen des Unfallverursachers machen.

Castrop-Rauxel

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Deininghauser Weg einen geparkten, grauen VW T-Cross. Der Unfall passierte am Dienstag zwischen 07:15 Uhr und 16:40 Uhr. Der Schaden erstreckt sich beinahe über die gesamte Fahrerseite. Der Sachschaden wird auf 6.000 Euro geschätzt.

Recklinghausen

Am Dienstag, zwischen 16:00 Uhr und 18:45 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten, schwarzen Audi A4 an der Wanner Straße. Möglicherweise hat den Schaden ein Lkw-Fahrer bei der Anlieferung eines Supermarktes in der Nähe verursacht. Hinweise liegen nicht vor. Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

