POL-RE: Oer-Erkenschwick: Unfallflucht auf Parkdeck

Recklinghausen (ots) - Bottrop Im Brinkmannsfeld brachen Unbekannte zwischen Samstag und Montag in ein Reihenendhaus ein. Sie hebelten die Terrassentür auf und gelangten so in das Wohnhaus. Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. In der Nacht zu Dienstag brachen unbekannte Täter in ein Schulgebäude an der Karl-Engel-Straße ein. Über ein Fenster verschafften sie ...

mehr