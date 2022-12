Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten/ Recklinghausen/ Haltern am See/ Castrop-Rauxel: Einbrüche und ein Autodiebstahl

Recklinghausen (ots)

Herten

Unbekannte entwendeten in der Zeit von Montag, 17 Uhr, bis Dienstag, 7 Uhr, ein Auto aus Herten-Süd. Das Auto, ein silberfarbener Peugeot 307 mit serbischem Kennzeichen, stand an der Ecke Im Emscherbruch/ Hohewardstraße. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Am Dienstag (10.00 Uhr - 21.45 Uhr) brachen Unbekannte in eine Wohnung am Fasanenweg ein, indem sie eine Fensterscheibe beschädigten und dann den Fenstergriff umlegten. Sie durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen und flüchteten unerkannt mit einem kleinen Tresor und Schmuck. Die Erdgeschosswohnung befindet sich in einem Mehrfamilienhaus.

Recklinghausen

An der Ruhrstraße drückten unbekannte Einbrecher eine Wohnungstür auf und betraten die Wohnung. Mit Geld und einer Goldkette entkamen sie schließlich unerkannt. Der Einbruch ereignete sich am Dienstag zwischen 18 Uhr und 21 Uhr.

Castrop-Rauxel

Zwischen Dienstagnachmittag und heute Morgen waren Einbrecher auf der Hannemannstraße unterwegs. Sie hebelten eine Eingangstür auf und betraten die Wohnräume. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Nähere Hinweise auf die Täter liegen bislang jedoch nicht vor.

Haltern am See

Aus einen Geschäft an der Muttergottesstiege entwendeten Unbekannte Geld, Spardosen, Süßwaren und auch eine Kontokarte. Die Tatzeit liegt in der Zeit von Montag, 17 Uhr, bis heute, 7.45 Uhr. Die Einbrecher entkamen unerkannt mit ihrer Beute.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

