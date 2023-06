Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Knallgeräusche in der Nacht - Bundespolizei ermittelt nach versuchtem Fahrkartenautomatenaufbruch und sucht Zeugen

Kamen (ots)

Heute Nacht (17. Juni) meldeten Anwohner des Haltepunktes Kamen-Methler mehrere Jugendliche, die versucht hatten, einen Fahrkartenautomaten aufzubrechen.

Gegen 2 Uhr alarmierten Anwohner in Kamen-Methler die Bundespolizei. Sie haben gegen 2:15 Uhr ein lautes Knallgeräusch, welches vom Bahnhaltepunkt an der Robert-Koch-Straße ausging, feststellen können. Kräfte der Polizei Unna erreichten als erstes den Einsatzort. Wenige Augenblicke zuvor, sollen die mutmaßlichen Täter über das Ende des Bahnsteiges in ein angrenzendes Wohngebiet geflüchtet sein. Die Bundespolizisten erreichten wenig später zusammen mit Dienstshundeführern den Tatort. Der Polizeihund wurde sofort zum Aufspüren mutmaßlicher Täter eingesetzt, konnte aber vorerst keine Spur aufnehmen. Ermittler der Bundespolizei sicherten vor Ort Fingerabdrücke und offensichtlich zurückgelassenes Aufbruchswerkzeug, sowie weiter Spuren.

Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein und bittet um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu Tatverdächtigen machen, die sich am 18. Juni gegen 02:15 Uhr nahe des Haltepunktes Kamen-Methler an der Robert-Koch-Straße aufgehalten haben?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

