Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Unbekannte schlagen Mann nieder

Zwei bislang unbekannte Täter schlugen am Samstagabend, gegen 23:40 Uhr einen 52-jährigen Mann an einer Bushaltestelle in der Ailinger Straße, östlich des Riedleparks nieder. Die drei Männer trafen nach bisherigen Erkenntnissen an der Bushaltestelle aufeinander, sprachen kurze Zeit miteinander, bevor die ca. 18-20 Jahre jungen Männer den Geschädigten niederschlugen. Hiernach verließen die Täter die Örtlichkeit in Richtung Bodenseecenter. Der Verletzte musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Täter1: männlich/zw. 18-20 Jahren, 180cm groß, Schirmmütze, schwarzes T-Shirt, lange schwarze Hose. Täter2: männlich, zw. 18-20 Jahren, 180cm groß, schwarzes T-Shirt, lange Jeanshose. Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Hund läuft in Abschleppwagen

Am Freitag, gegen 11:55 Uhr kam es in Ailingen in der Bodenseestraße Höhe Gebäude 80 zu einem Zusammenstoß zwischen einem Hund und einem Abschleppwagen. Der Hund lief nach bisherigen Erkenntnissen aus dem Grundstück von Gebäude Nr. 80 auf die Straße, wo es zur Kollision mit dem vorbeifahrenden Renault Abschleppwagen kam. Der Wagen trug einen Schaden von geschätzten 350 Euro davon. Der braune, kurzhaarige und kniehohe Hund lief davon. Hinweise zum Hundehalter nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/701-0 entgegen.

Markdorf

Frau wird bei Unfall schwerverletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend gegen 23 Uhr zog sich eine 70 Jahre alte Frau schwere Verletzungen zu. Die Dame stieg den bisherigen Erkenntnissen zufolge aus einem SUV aus und wurde von diesem offensichtlich beim Rangieren erfasst sowie überrollt. Die Schwerverletzte wurde durch den Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. Der exakte Unfallhergang wird derzeit weiter ermittelt.

Überlingen

Behinderung eines Rettungswagens

Am frühen Sonntagmorgen, um kurz nach Mitternacht befand sich die Besatzung eines Rettungswagens auf einer Einsatzfahrt von Überlingen in Richtung Meersburg. Als sie mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf die B31 aufgefahren waren, behinderte sie eine 35-jährige Autofahrerin. Sie fuhr über eine längere Strecke bis zur Klosterkirche Birnau vor dem Rettungswagen her, ohne ihm Platz zu machen und eine freie Fahrt zu ermöglichen. Die verständigte Polizei leitete anschließend ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Frau ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell