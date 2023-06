Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: 37- Jährige steckte im Watt fest

Varel (ots)

Am Donnerstag, 08.06.23, gegen 15:00 Uhr, machte sich eine 37-jährige Urlauberin fußläufig auf den Weg vom Vareler Hafen aus nach Dangast. Sie benutzte hierfür den Weg am Deich entlang. An einer unwegsamen Stelle begab sie sich in Richtung Watt. Aus Unwissenheit betrat sie eine Fläche aus Schlick und versank sofort bis zur Hüfte. Glücklicherweise führte sie ein Mobiltelefon mit sich, so dass sie einen Notruf selbstständig absetzen konnte. Aufgrund der einsetzenden Flut war schnelles Handeln erforderlich. Der eingesetzte Polizeihubschrauber konnte die Dame aus ihrer misslichen Lage befreien und unverletzt wieder an Land fliegen.

