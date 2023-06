Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzung am Banter See - Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Bereits am Donnerstag,18.05.2023 (Christi Himmelfahrt), gegen 17:35 Uhr, kam es am Banter See in der Nähe der Banter Ruine zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau. Der Mann soll die Frau in Gesicht geschlagen und sie getreten haben. Ein Zeuge, der sich in der Nähe des Vorfalls auf einer Bank mit einer weiteren Person aufhielt, kam der Frau zu Hilfe. Insbesondere dieser Mann, welcher ein blaues Poloshirt getragen haben soll, sowie mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter 04421-942-0 in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell