POL-WHV: Verkehrsunfall in Zetel

Varel (ots) - Im Zeitraum 02.06.2023, 18:00 Uhr, bis 06.06.2023, 11:00 Uhr, wurde die Verglasung eines Pavillons auf dem Gelände der Oberschule Obenstrohe beschädigt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451 923-0 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland ...

