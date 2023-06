POL-WHV: Fahrt unter Drogeneinfluss in Bockhorn

Zetel (ots) - Am Dienstag, 06.06.2023, um 19:55 Uhr, beabsichtigte eine 20-jährige Pkw-Führerin von der Straße Markthamm nach rechts abzubiegen. Dabei übersah sie ein 13-jähriges bevorrechtigtes Kind auf dessen Fahrrad, welches die Fahrbahn querte. Das Kind stürzte beim Zusammenstoß und verletzte sich leicht. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Pressestelle Wilhelmshaven Telefon: 04421/942-104 und am Wochenende über 04421 / 942-215 ...

