Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Polizeieinsatz an einer Schule

Wörth am Rhein (ots)

Am 03.05.23, gegen 10:30 Uhr, kam es zu einem Polizeieinsatz an einer Schule im Stadtgebiet Wörth, nachdem ein Unbekannter Drohungen per E-Mail an die Schule geschickt hatte. Die durchgeführten Ermittlungen ergaben keine Hinweise, dass die Drohungen ernst gemeint und tatsächlich auch umgesetzt werden sollten. Wer die E-Mail verfasst und dadurch den Polizeieinsatz ausgelöst hat, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Dabei wird auch geprüft, ob die Kosten des Polizeieinsatzes dem Verursacher in Rechnung gestellt werden können. Hinweise nimmt die Polizei Wörth unter 07271/9221-0 oder per E-Mail unter piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.

