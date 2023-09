Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Weingarten

Fahrrad an Bahnhof gestohlen

Am Sonntagnachmittag zwischen 13.15 Uhr und 18.45 Uhr wurde ein Fahrrad gestohlen, das an der Bahnhaltestelle Weingarten-Berg abgestellt war. Das Rad im Wert von etwa 800 Euro war mit einem Zahlenschloss abgeschlossen. Die Polizei in Weingarten bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat gegeben können, sich unter 0751/803-6666 zu melden.

Weingarten

Fußgänger und Radfahrer stoßen zusammen

Am Samstag gegen 13.45 Uhr kam es in der Burachstraße zum Zusammenstoß eines Radfahrers mit einem Fußgänger, bei dem sich beide Personen leichte Verletzungen zuzogen. Der verbotswidrig auf dem Fußgängerweg fahrende Radfahrer sah den Fußgänger zu spät und konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Fußgänger zog sich dadurch eine leichte Kopfverletzung, der Radfahrer Schürfungen zu. Gegen den Unfallverursacher wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Schlier

Rollerfahrer beleidigt und schlägt Fußgänger

Weil er einen Rollerfahrer auf das verbotene Befahren eines Waldwegs hinwies, wurde ein 51-jähriger Fußgänger am Sonntagnachmittag vom 55-jährigen Rollerfahrer auf dem Waldweg zum Rößlerweiher beleidigt und geschlagen. Der 51-Jährige wurde leichter Verletzt, benötigte vor Ort jedoch keine ärztliche Versorgung. Gegen den Rollerfahrer wird nun eine Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft Ravensburg vorgelegt.

Leutkirch

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Sachschanden von insgesamt etwa 20.300 Euro und zwei leicht verletzte Personen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr in der Hinzanger Straße ereignete. Vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah die 20-jährige Fahrerin eines Toyota beim Überqueren der L319 einen Skoda-Fahrer, der auf der Landstraße unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es daraufhin zum Zusammenstoß, wodurch beide Autos von der Straße abgewiesen wurden. Die Toyota-Fahrerin prallte im weiteren Verlauf mit ihrem Heck gegen ein Verkehrszeichen. Beide Fahrzeugführer wurden aufgrund leichter Verletzungen vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch behandelt.

Leutkirch

Diebstahl aus Fahrzeug

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in der Brühlstraße mehrere Wertgegenstände aus einem unverschlossenen Auto gestohlen. Das Fahrzeug stand in einem Carport, das durch einen 1,5 bis 2 Meter hohen Zaun umrandet ist. Die Polizei in Leutkirch bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter 07561/8488-0 zu melden.

Wangen i.A.

Unfall mit leicht verletzter Rollerfahrerin

Aufgrund eingeschränkter Sicht durch die tief stehende Sonne übersah der Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine am Sonntagnachmittag im Kreuzkellerweg eine vorfahrtsberechtige Rollerfahrerin, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Der 39-jährige Unfallverursacher fuhr an den Einmündungsbereich zum Südring heran, ließ zwei von links kommende Fahrzeuge passieren und fuhr anschließend in den Kreuzungsbereich ein. Die ebenfalls von links kommende 63-jährige Rollerfahrerin konnte trotz Abbremsens einen leichten Zusammenstoß nicht verhindern und stürzte zu Boden. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu, die ambulant behandelt wurden.

