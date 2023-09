Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen

Pkw beschädigt und davongefahren

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat am Montagabend zwischen 17 Uhr und 17.45 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums in der Friedrich-List-Straße einen geparkten Subaru angefahren. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 800 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher anschließend davon. Das Polizeirevier Sigmaringen hat den Unfall aufgenommen und ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringen

Kunden halten Ladendieb fest

Kunden haben am Donnerstagabend in einem Einkaufzentrum in der Georg-Zimmerer-Straße einen Ladendieb festgehalten, nachdem dieser zuvor an der Kasse auf Aufforderung des Personals seinen Rucksack nicht öffnen und flüchten wollte. Bei einer Dursuchung des 25-Jährigen und seines Rucksacks fanden die zwischenzeitlich verständigten Beamten Diebesgut im Wert von rund 20 Euro auf. Gegen den Mann wird nun eine Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft gefertigt.

Ostrach

Autofahrerin kommt aufgrund tiefstehender Sonne von Fahrbahn ab

Eigenen Angaben zufolge aufgrund der tiefstehenden Sonne ist am Montagmorgen gegen 8.45 Uhr eine 21 Jahre alte Autofahrerin in der Altshauser Straße im Bereich der Einmündung L 286 / Kreuzäcker von der Fahrbahn abgekommen. Die Renault-Lenkerin beschädigte dabei zwei Leitpfosten sowie ein Verkehrszeichen. Während an ihrem Wagen rund 5.000 Euro Sachschaden entstand, blieb die 21-Jährige unverletzt.

Krauchenwies

Fußgängerin von Lkw erfasst - Polizei sucht Zeugen

Glücklicherweise mit offensichtlich leichten Verletzungen kam eine Fußgängerin davon, die am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Hauptstraße von einem Lkw erfasst wurde. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge trat die 27-Jährige vom Gehweg auf die Fahrbahn, ohne auf den herannahenden Lkw zu achten. Trotz Vollbremsung erfasste der Lastwagen die Fußgängerin frontal, wodurch diese zu Boden geworfen wurde. Ein Rettungshubschrauber flog die Frau zunächst mit unklarem Verletzungsbild in eine Klinik, diese konnte die 27-Jährige jedoch bereits am folgenden Morgen wieder verlassen. Die Verkehrspolizei Sigmaringen hat den Unfall aufgenommen und sucht nach weiteren Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringen

Sattelzug kommt nach Reifenplatzer von Fahrbahn ab

Offensichtlich aufgrund eines geplatzten Reifens ist am Montagabend gegen 17 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Göggingen und Inzigkofen ein Kieslaster von der Fahrbahn abgekommen. Dabei kollidierte der Sattelzug mit zwei Bäumen im angrenzenden Grünstreifen und kam dort zum Stehen. Im Rahmen der Bergung des Fahrzeugs mussten die Bäume gefällt sowie die Kreisstraße kurzzeitig voll gesperrt werden. Verletzt wurde niemand.

