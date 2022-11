POL-NOM: Unfall mit hohem Sachschaden

Northeim (ots) - Northeim, Innenstadt, Samstag, 05.11.2022, 13.00 Uhr bis Sonntag 06.11.2022, 12.40 Uhr NORTHEIM (Wol) - Zeugen gesucht. Am Wochenende kam es erneut zu zwei versuchten Einbrüchen in Northeimer Geschäfte in der Innenstadt. Der erste Versuch ereignete sich vom Samstag, 13.00 Uhr bis Sonntag 09.30 Uhr am Markt. Die Unbekannten versuchten über eine Nebeneingangstür in das Geschäft zu gelangen. Der Versuch ...

