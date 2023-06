Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Feuer in einer Kleingartenanlage

Waren (ots)

Am 08.06.2023 gegen 23:45 Uhr meldete ein Hinweisgeber der Polizei, dass es in der Gartenanlage in der Gievitzer Straße in Waren schon wieder ein Lagerfeuer gibt und die Flammen bis zu zwei Meter hoch sind. Der Hinweisgeber äußerte, dass er sich Sorgen macht, dass das Feuer auf Grund der anhaltenden Trockenheit außer Kontrolle geraten könnte. Als die Polizeibeamten des Polizeihauptreviers Waren kurze Zeit später vor Ort eintrafen, war ein großes augenscheinlich unkontrolliertes Feuer zu erkennen. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen.

Nach bisherigen Erkenntnissen haben bislang unbekannte Gartennutzer ein Feuer in einer Feuertonne oder einem Grill gemacht und dieses unbeaufsichtigt und ungelöscht zurückgelassen. In der Folge entzündeten sich Gartenmöbel, ein Gartenzaun sowie die Rückwand und das Dach der Gartenlaube des Nachbargartens. In dem Nachbargarten schliefen zu dieser Zeit zwei Personen. Die 61-jährige Frau sowie der 64-jährige Mann wurden erst durch die Löschmaßnahmen der Feuerwehr geweckt. Sie konnten die Gartenlaube eigenständig verlassen und wurden nicht verletzt. Nach kurzer Inaugenscheinnahme durch die Rettungssanitäter konnten die beiden Personen nach Hause entlassen werden.

Am Ende brannten Gartenmöbel, Blumentöpfe, zwei Gartenzäune sowie die Rückwand und das Dach einer Gartenlaube. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt.

Die Strafanzeige wegen der fahrlässigen Brandstiftung wurden aufgenommen. Zur eindeutigen Klärung der Brandursache kommt am heutigen Nachmittag ein Brandursachenermittler zum Einsatz. Sollte sich herausstellen, dass es sich nicht um fahrlässige Brandstiftung handelt, wird unaufgefordert nachberichtet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell