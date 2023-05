Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach versuchtem Raubdelikt gesucht

Apolda (ots)

Am Montag, dem 08. Mai 2022, gegen 23:00 Uhr, ereignete sich ein versuchter schwerer Raub in Apolda. Der 40-jährige Geschädigte war zu diesem Zeitpunkt an einer Bushaltestelle in der Buttstädter Straße, als ein Unbekannter unter Vorhalt eines Cuttermessers die Aufforderung äußerte, dass der 40-Jährige seine Geldbörse sowie sein Mobiltelefon aushändigen solle. Als der Mann erwiderte diese Gegenstände nicht bei sich zu führen, erhob der Unbekannte das Messer und verletzte den Mann an der rechten Schulter. Durch eine Abwehrreaktion gegen den Angreifer verletzte sich der Unbekannte sodann selbst am Kinn. Der unbekannte Angreifer kann wie folgt beschrieben werden: männlich; ca. 170 cm groß; dunkles Kapuzenoberteil, welches geöffnet war; sprach Deutsch; wirkte leicht angetrunken. Bei einer Befragung des Geschädigten gab dieser an, dass kurz nach der Tathandlung ein älterer Mann mit einem dünnen braunen Hund Gassi ging und sich in Richtung Tankstelle bewegte.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder gar dem unbekannten Täter geben können, insbesondere der benannte Herr mit dem Hund, werden gebeten, sich bei der Kripo Jena zu melden. Telefonisch wäre die Erreichbarkeit unter 03641 81 2464 oder per Mail unter: kpi.jena@polizei.thueringen.de gegeben.

