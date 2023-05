LPI-J: Zeugen nach Diebstahl gesucht

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Am Mittwoch führten Beamte sowohl in Eisenberg als auch in Heideland Geschwindigkeitskontrollen in 50er-Zonen durch. Bei insgesamt 767 Fahrzeugen, welche die Kontrollstelle passierten, hielten sich insgesamt 74 Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer nicht an die Geschwindigkeit. Diese erhalten nunmehr Post der Bußgeldstelle. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

mehr