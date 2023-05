LPI-J: Rasern auf der Spur

Jena (ots) - Widerrechtlich eingedrungen ist ein Unbekannter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Gebäude der Universität am Fürstengraben. Vermutlich über ein Fenster gelangte der Langfinger in das Gebäudeinnere. Hier gelangte dieser in ein Büro und entwendete daraus einen Computer, welcher einen vierstelligen Wert hat. Die entsprechende Anzeige wurde aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 ...

