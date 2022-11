Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Weitere Sachbeschädigungen an PKW angezeigt

Radevormwald (ots)

Am Montagabend (14. November) hat die Polizei Sachbeschädigungen an vier Autos in der Kaiser- und der Bredderstraße aufgenommen (siehe Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/5370746).

Im Nachgang sind der Polizei acht weitere Sachbeschädigungen an Autos gemeldet worden, die an der Blumenstraße, der Elberfelder Straße, der Kreuzstraße und der Straße "Im Springel" abgestellt waren. Neben einem abgebrochenen Spiegel hatten Unbekannte hier auch mehrfach den Lack zerkratzt oder Scheiben eingeworfen. Als Tatzeit kommen zum Teil längere Zeiträume in Betracht; es ist aber zu vermuten, dass die Fahrzeuge alle zwischen Montagabend und Dienstagmorgen beschädigt worden sind.

Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

