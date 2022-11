Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Am Dienstag konnte die Polizei in Bergneustadt zwei Männer festnehmen, die betrügerisch erlangte Handys in Empfang nehmen wollten.

Bergneustadt (ots)

Im Vorfeld war bekannt geworden, dass mehrere Pakete an eine Anschrift in Bergneustadt geliefert werden sollten, deren Empfänger dort nicht wohnhaft waren. Diese Methode wird immer wieder von Betrügern genutzt, die mit gestohlenen Identitäten hochwertige Waren bestellen. Bei der Anlieferung durch einen Paketdienst werden die Lieferungen dann persönlich oder von Mittätern vor dem Haus unter Vorlage eines falschen Ausweisdokumentes in Empfang genommen.

Am Dienstag kam jedoch nicht nur der Paketdienst zur Zustellung vorgefahren, sondern auch Polizeikräfte in zivil, die die Tatverdächtigen beim Versuch, die Pakete in Empfang zu nehmen, festnehmen konnten. Es handelte sich um einen 56-Jährigen aus Grevenbroich und einen 36-Jährigen, der über keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik verfügt. Bei dem 36-Jährigen fand die Polizei ein gefälschtes Ausweisdokument, welches auf den Namen des Paketempfängers ausgestellt war. Auch war der 36-Jährige bereits wegen gleichartiger Delikte in Erscheinung getreten und hatte aus gleichem Grunde schon in Haft gesessen.

Insgesamt hatten die beiden Tatverdächtigen fünf Pakete in Empfang nehmen wollen, in denen sich jeweils hochwertige Mobiltelefone befanden. Der 56-Jährige aus Grevenbroich wurde nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Ermittlungen wegen fehlender Haftgründe wieder entlassen. Der 36-Jährige kam hingegen nach einer richterlichen Vorführung am Amtsgericht Gummersbach in Untersuchungshaft.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell