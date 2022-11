POL-GM: Unfallursache ungeklärt - Zeugen gesucht

Gummersbach (ots) - Einer 18-Jährigen ist am Montagnachmittag (14. November) an einer Bushaltestelle am Bahnhof Dieringhausen Geld und eine Fahrkarte von einem Unbekannten gestohlen worden. Die Geschädigte hatte in der Zeit zwischen 16.30 und 17.00 Uhr an der Vollmerhauser Straße auf den Bus der Linie 302 gewartet, als ein Pfandflaschensammler auf sie zukam und nach Leergut fragte. Die 18-Jährige hielt zu dieser Zeit ...

