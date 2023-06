Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Aufbruch eines Milchautomaten

Bollewick (ots)

Am 08.06.2023 gegen 03:15 Uhr wurde in Bollewick ein Milchautomat aufgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich bislang unbekannte Tatverdächtige in den Verkaufsschuppen in der Feldstraße in Bollewick begeben und einen Milchverkaufsautomaten gewaltsam aufgebrochen. Die Täter haben daraus ca. 100 Euro Bargeld entwendet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich um zwei maskierte Täter. Weitere Informationen zu den Tätern liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Röbel aufgenommen. Zeugen, die in der vergangenen Nacht gegen 03:15 Uhr auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen in der Feldstraße in Bollewick bemerkt haben, melden sich bitte bei der Polizei in Röbel unter 039931-848 224 oder im Internet unter www.polizeimvnet.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell