POL-PIAZ: Verkehrsunfall beim Überholen - eine Person verletzt

Gundheim (ots)

Am heutigen Mittwoch ereignete sich gegen 14:20 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW in der Westhofener Straße in Gundheim.

Ein 81-jähriger Fahrzeugführer möchte den vor ihm befindlichen PKW eines 63-jährigen überholen und übersieht, dass dieser gerade dabei ist, nach links abzubiegen. Bei dem Versuch auszuweichen, verliert der 81-jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, kommt nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfährt eine Hecke und kollidiert schließlich mit einer Grundstücksmauer.

Der 81-jährige zieht sich leichte Verletzungen zu und wird durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Zudem entsteht an seinem PKW, der Böschung und der Mauer Sachschaden. Das Fahrzeug des 63-jährigen bleibt unbeschädigt.

