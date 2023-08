POL-PIAZ: Offenheim - Unfall mit leichtverletztem Fahrradfahrer

Wörrstadt (ots) - Nach intensiven Suchmaßnahmen konnte der 51-jährige Mann am gestrigen Abend gegen 19:30 Uhr nach einem Zeugenhinweis wohlbehalten in der nördlichen Ortsrandlage von Wörrstadt aufgefunden werden. Er wurde medizinischem Fachpersonal vorgestellt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Alzey Telefon: 06731/911-0 E-Mail: pialzey@polizei.rlp.de ...

