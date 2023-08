POL-PIAZ: Vermisster Mann wohlbehalten aufgefunden

Alzey (ots) - Gegen 04:00 Uhr am heutigen Morgen verließ ein 51-jähriger Mann für einen Spaziergang die Wohnung eines Verwandten in Wörrstadt. Von diesem Spaziergang ist er seitdem nicht zurückgekehrt. Aufgrund seines Gesundheitszustandes ist nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Der 51-Jährige ist 1,83 m groß und schlank. Er hat kurze, blonde Haare und eine hohe Stirn. Bekleidet ist ...

