Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Alzey (ots)

Am Freitag, dem 11.08.2023, wird durch die 22-jährige Geschädigte gemeldet, dass es im Zeitraum von 14:00 Uhr - 18:40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht zu ihrem Nachteil gekommen sei. Demnach habe die 22-jährige Geschädigte ihren Pkw auf dem Mitfahrerparkplatz Erbes-Büdesheim abgestellt. Nachdem diese zu ihrem Pkw zurückkommt, können Beschädigung im Bereich der rechten Fahrzeugseite, oberhalb des hinteren Radkasten, sowie der Seitentür festgestellt werden. Des Weiteren sind hierbei rotbraune Lackanhaftungen erkennbar.

Der Unfallverursacher entfernte sich nach aktuellem Ermittlungsstand unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731/911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

