LPI-G: Schaufensterscheibe von Parteibüro beschädigt

Altenburg (ots) - Altenburg: Am 26.07.2023 zwischen 08:15 und 14:15 Uhr zerstörte ein 43-jähriger Mann in der Leipziger Straße eine Sitzbank mit eine Flex. Zudem sprach er gegenüber Anwohnern und Passanten Bedrohungen aus. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 43-Jährigen ukrainischer Herkunft einen Wert von 1,4 Promille. Gegen den Herrn leiteten die Beamten ein entsprechendes Verfahren ein. Rückfragen bitte an: ...

