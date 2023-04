Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar/ Lkr. Rottweil) Unbekannter schlägt Heckscheibe eines Renault Clio ein- Polizei bittet um Hinweise (17./18.04.2023)

Sulz am Neckar (ots)

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Malmsheimerstraße ist im Zeitraum zwischen Montag, 19.15 Uhr, und Dienstag, 18.45 Uhr, ein dort abgestellter roter Renault Clio von einem Unbekannten beschädigt worden. Der Täter schlug die Heckscheibe des Wagens ein. Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei in Sulz am Neckar, Tel. 07454 92746, ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise.

