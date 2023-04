Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Rollerfahrer fährt auf Auto auf und verletzt sich (19.04.2023)

Rottweil (ots)

Bei einem Unfall auf der Marxstraße ist am Mittwochnachmittag ein Rollerfahrer leicht verletzt worden. Gegen 17.30 Uhr war eine 22-jährige VW UP-Fahrerin auf der Marxstraße in Richtung Schramberger Straße unterwegs. Aufgrund eines vor der Frau einparkenden Autos, hielt sie ihren Wagen an. Ein hinter dem VW fahrender 71 Jahre alter Fahrer einer Vespa erkannte dies zu spät und prallte in das Heck des VWs. Er stürzte auf die Straße. Hierbei erlitt der Zweiradfahrer leichte Verletzungen. Am VW entstand Blechschaden in Höhe von rund 1.500 Euro, den Schaden an der Vespa schätzte die Polizei auf rund 3.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell