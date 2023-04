Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Rund 10.000 Euro Blechschaden bei Auffahrunfall (19.04.2023)

Schramberg (ots)

Rund 10.000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos sind die Folgen eines Unfalls, der am Mittwochnachmittag auf der Kreisstraße 5531 kurz vor der Einmündung mit der Bundesstraße 462 passiert ist. Gegen 16 Uhr war ein 56-jähriger Ford Kuga-Fahrer auf der K 5531 unterwegs. Auf Höhe der Einmündung musste der Mann mit seinem Wagen verkehrsbedingt warten. Ein nachfolgender 42-jähriger Autofahrer erkannte die Situation zu spät, konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr mit einem Mercedes in das Heck des stehenden Fords. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Die Polizei schätzt den am Ford entstandenen Blechschaden auf etwa 3.000 Euro und den am Mercedes auf ungefähr 7.000 Euro.

