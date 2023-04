Fridingen an der Donau (ots) - Bei einem Unfall am Dienstagmittag, gegen 12.45 Uhr, auf der Kreisstraße 5940 ist ein Auto von der Straße gekommen und gegen einen Baum geprallt. Ein 44-jähriger Fahrer eines Fiat Doblo war auf der K 5940 von Buchheim in Richtung Bergsteig unterwegs. Auf gerader Strecke kam der Mann nach rechts von der Straße ab und prallte am ...

mehr