POL-OG: Achern, A5 - Behinderungen nach Brand

Wegen eines Brandes im Bereich der Anschlussstelle Achern, in Fahrtrichtung Karlsruhe, kam es am Freitagnachmittag zu einer Sperrung der Ausfahrt und zweier Fahrtstreifen. Gegen 14 Uhr geriet offenbar die Ladung eines LKW in Brand, woraufhin der Fahrer seine Ladung im Bereich der Anschlussstelle notgedrungen ablud. Hierdurch kam es dort jedoch zu einem Böschungsbrand. Für die Löschmaßnahmen waren die beiden rechten Fahrstreifen und die Ausfahrt bis gegen 15:15 Uhr.

