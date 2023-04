Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Lastwagen rollt auf geparktes Auto (19.04.2023)

Blumberg (ots)

Ohne angezogene Handbremse ist am Dienstag gegen 17 Uhr ein Lastwagen an der Bundesstraße 27 gegen ein Auto gerollt. Ein 64-jähriger hatte seinen Mercedes-Benz Actros auf dem Parkplatz "Neuhaus" abgestellt. Versehentlich löste der Mann die Handbremse, worauf sich der Lastwagen in Bewegung setzte und gegen einen geparkten VW Passat eines 58-Jährigen rollte. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro, am Actros kein Schaden.

