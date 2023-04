Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemeldung mit Zeugenaufruf der Polizeiinspektion Simmern

Polizei Simmern (ots)

Verkehrsunfall mit Flucht auf der B50 Höhe Argenthal -Zeugen gesucht-

Am Samstag den 15.04.2023 ereignete sich zwischen ca. 12.00 und 12.30 Uhr auf der B50 in Höhe Argenthal in Fahrtrichtung Rheinböllen ein Verkehrsunfall, bei welchem das verursachende Fahrzeug flüchtete. Durch das Fahrzeug, bei welchem es sich vermutlich um einen Lkw oder Bus gehandelt haben dürfte, wurde im Bereich Argenthal die rechtsseitige Schutzplanke in Fahrtrichtung Rheinböllen auf mehreren Metern erheblich beschädigt und die Fahrbahn verschmutzt, sodass diese von der Straßenmeisterei Simmern gereinigt werden musste.

Zeugenhinweise hierzu werden an die Polizeiinspektion Simmern erbeten

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell