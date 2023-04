POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Leiningen (ots) - Aktuell befinden sich Rettungskräfte und Polizei in der Abarbeitung eines Unfalls mit Personenschaden auf der Hunsrück-Höhenstraße in der Gemarkung Leiningen. Es ist mit Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich zu rechnen. Von Anfragen bitten wir abzusehen, es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ Polizeiinspektion Boppard Mainzer Straße 42-44 56154 Boppard Telefon: +49 ...

mehr