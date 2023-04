POL-KN: (Neuhausen ob Eck/ Lkr. Tuttlingen) Diebstahl aus Transporter- Polizei sucht Zeugen

Tuttlingen (ots) - Am Dienstag, im Zeitraum von 5.30 Uhr bis 16.45 Uhr, hat ein Unbekannter einen am Bahnhof am dortigen Fahrradständer abgestellten E-Scooter gestohlen. Der schwarze E-Scooter der Marke Ninebot war mit einem Fahrradschloss gesichert. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, entgegen. Rückfragen bitte an: Nicole Minge ...

