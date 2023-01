Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) 10.000 Euro bei Unfall im Kreisverkehr auf der Georg-Fischer-Straße (21.01.2023)

Singen (ots)

Insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Samstagabend auf dem Kreisverkehr Georg-Fischer-Straße und Marie-Curie-Straße passiert ist. Eine 22 Jahre junge Frau fuhr in Richtung Singen in den Kreisverkehr ein und stieß dabei mit einem bereits im Kreisverkehr fahrenden Volvo V50 eines 27-Jährigen zusammen. Am VW entstand durch die Kollision ein Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro, den Schaden am Volvo schätzte die Polizei auf rund 6.000 Euro.

