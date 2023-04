Polizei Dortmund

POL-DO: 85-jähriger Senior in seiner Garage ausgeraubt - Die Polizei Dortmund sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0339

Die Gutmütigkeit eines 85-jährigen Senioren haben zwei flüchtige Täter ausgenutzt, die ihn am 2. April gegen ca. 17:00 Uhr in seiner Garage in der Straße am Buschei ausgeraubt haben.

Sie gaben zunächst vor, eine Autopanne zu haben und baten einen 85-jährigen Senioren um Hilfe. Der Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt in seiner Garage in der Straße Buschei und bot den beiden tatverdächtigen Männern daraufhin Getränke an. Unvermittelt hielt ein Tatverdächtiger dann den Senioren fest und der zweite durchsuchte diesen und entwendete dessen Wertsachen. Der 85-Jährige blieb dabei zum Glück unverletzt und alarmierte wenig später die Polizei.

Die Tatverdächtigen sollen mit einem dunklen PKW unterwegs gewesen sein und werden wie folgt beschrieben: männlich, ca. 175 cm groß, von breiter Statur, Bartträger, dunkle Haare, ca. 30 bis 40 Jahre alt.

Die Polizei Dortmund sucht nun Zeugen und Hinweisgeber. Können Sie Angaben zur Tat machen? Können Sie Angaben zur Identität der Täter machen? Dann wenden Sie sich bitte an den Kriminaldauerdienst unter 02311327441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell