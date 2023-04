Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei nimmt nach Raubüberfällen drei Tatverdächtige fest

Dortmund (ots)

Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Dortmund und des Polizeipräsidiums Dortmund

Nach Raubüberfällen in Dortmund konnte die Kriminalpolizei am Freitag (31.3.2023) unter Beteiligung der Bereitschaftspolizei am Bornacker, in der Saarlandstraße und in Herdecke drei Tatverdächtige festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund erließ das Amtsgericht Haftbefehle gegen die 25, 28 und 31 Jahre alten Tatverdächtigen.

Sie befinden sich in Untersuchungshaft. Bei der Festnahme in Herdecke wurde der 31-Jährige Hauptbeschuldigte leicht verletzt. Die Männer stehen unter dem Verdacht, u.a. zwei Raubüberfälle in Dortmund begangen zu haben:

- Am 2.2.2023 um 13:10 Uhr auf einen Geldtransporter in der Borussiastraße (Kley) - Am 28.3.2023 um 21:40 Uhr auf einen Supermarkt am Körner Hellweg (Körne)

Zu weiteren Delikten und Tatbeteiligungen dauern die Ermittlungen an. Die Männer sind der Polizei bereits bekannt.

Bei den Ermittlungen des Kriminalkommissariats 14 erhielt die Polizei vor den Festnahmen Hinweise auf die Planung weiterer Raubüberfälle. Mit den Festnahmen konnte die Polizei diese Taten verhindern. Bei Wohnungsdurchsuchungen entdeckte die Polizei am Freitag umfangreiche Spuren und Beweise, darunter eine Pistole.

Weitere Auskünfte an die Medien erteilt Henner Kruse von der Staatsanwaltschaft Dortmund unter Tel. 0231-92626-122.

