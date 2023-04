Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil-Bühlingen) Schwerer Unfall auf der Straße "Unterdorf"

Rottweil-Bühlingen (ots)

Am Mittwochmittag, kurz nach 12 Uhr, ist es auf der Straße "Unterdorf" (Kreisstraße 5542) zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem ein Autofahrer leicht und ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden sind. Nach derzeitigen Stand der verkehrspolizeilichen Ermittlungen war ein 52-jähriger Fahrer eines VW auf der Straße "Unterdorf" von Lauffen herkommend in Richtung der Rottweiler Innenstadt unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Straße "Stocken" bog der Mann nach links ab und prallte mit einer entgegenkommenden Honda CB 250 eines 66-Jährigen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich der Motorradfahrer lebensgefährlich und der Autofahrer leicht. Zunächst war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Letztendlich brachte ein Rettungswagen nach einer medizinischen Erstversorgung den schwer verletzten Mann in eine Klinik. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Rottweil ist ein Gutachter mit der Klärung der genauen Unfallursache beauftragt worden. Die Straße musste über mehrere Stunden für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge gesperrt werden. Die Polizei schätzt den am VW entstandenen Sachschaden auf rund 5.000 Euro und an der Honda auf etwa 2.000 Euro.

