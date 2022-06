Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Motorradfahrer schwer verletzt

Heimweiler (ots)

Ein 27-jähriger, in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan wohnender Mann befuhr am Dienstagmorgen gegen 06:40 Uhr mit seinem Motorrad die Kreisstraße 71 aus Richtung Limbach kommend in Richtung Heimweiler. Hierbei verlor er im Verlauf einer Linkskurve vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über die leistungsstarke Maschine, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu, so dass er in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Das Motorrad wurde erheblich beschädigt. Gegen den 27-Jährigen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

