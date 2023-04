Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Epfendorf/ Lkr. Rottweil) Skoda Fabia kommt von der Straße ab und überschlägt sich- Fahrerin leicht verletzt (19.04.2023)

Epfendorf (ots)

Am späten Mittwochnachmittag ist ein Skoda Fabia auf der Harthausener Straße von der Fahrbahn abgekommen und hat sich in der Folge überschlagen. Gegen 17.15 Uhr war eine 30-Jährige mit einem Skoda Fabia auf der Harthausener Straße aus Böhringen herkommend in Richtung Trichtingen unterwegs. Dabei geriet der Skoda unmittelbar nach der Einmündung zum dortigen Gipsbruch vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts in das Bankett und überschlug sich, ehe der Wagen im Grünstreifen liegen blieb. Die Frau konnte sich selbstständig aus den verunfallten Auto befreien. Ein Rettungswagen brachte die Leichtverletzte zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Am verunfallten Skoda entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro.

