POL-PDTR: PKW nicht zugelassen, Fahrer ohne Führerschein

Am frühen Mittwochnachmittag kam es in der Kremelstraße in Baumholder zu einem Verkehrsunfall zwischen einem fahrenden und einem parkenden PKW. Um eine Abkürzung zu nehmen, befuhr der 45 - jährige Unfallverursacher hierbei rückwärts über eine längere Strecke eine Einbahnstraße und touchierte einen parkenden PKW. An beiden PKW entstand leichter Sachschaden.

