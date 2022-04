POL-PDTR: Vandalismus, Sachbeschädigung

Saarburg/ Wasserliesch (ots) - Im Tatzeitraum 20.04.2022 von 09:15 - 09:40 Uhr wurde in ein Wohnanwesen in Wasserliesch in der Straße "Unter der Fels" eingebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter gelangten durch das Aufhebeln der Terrassentür in das Anwesen. Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Hinweise an die Polizeiinspektion Saarburg : 06581 91550 Rückfragen bitte an: Christian Reinke Andreas ...

