BPOLI C: Hauptbahnhof Chemnitz gestern Abend 30 Minuten gesperrt - Bundespolizei sucht Zeugen

Hauptbahnhof Chemnitz (ots)

Gestern Abend kurz nach 22 Uhr gab es am Hauptbahnhof in Chemnitz einen Feueralarm. Sofort nach Eingang dieser Meldung wurde der Zugverkehr eingestellt und der Hauptbahnhof von Polizeikräften der Bundespolizei gesperrt. Die alarmierten Kräfte des Löschzuges des Feuerwehr Chemnitz stellten nach ihrem Eintreffen am Hauptbahnhof fest, dass der Alarm ohne Grund durch Einschlagen eines Brandmelders ausgelöst wurde. Die Bundespolizeiinspektion Chemnitz leitete ein Ermittlungsverfahren gegen die unbekannten Täter wegen des Missbrauchs von Notrufen und Sachbeschädigung ein. Wer kann in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise zu Tat oder möglichen Tatverdächtigen geben? Wem sind gestern Abend gegen 22 Uhr Personen im Hauptbahnhof Chemnitz aufgefallen, die im Zusammenhang mit dem Missbrauch von Notrufeinrichtungen stehen könnten?

Hinweise zu Tat und Täter nimmt die Bundespolizeiinspektion Chemnitz unter der Nummer 0371/ 46150 entgegen.

Ein wichtiger Hinweis in diesem Zusammenhang: Neben dem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren initiiert die Bundespolizei bei den Verantwortlichen einen Kostenvorgang für den grundlos ausgelösten Einsatz der für die Täter sehr teuer werden kann.

