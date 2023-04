Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar/ Lkr. Rottweil) Farbschmierereien im Wöhrdpark-Zeugen gesucht (18./19.04.2023)

Sulz am Neckar (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 20.00 Uhr, bis Mittwoch, 7.30 Uhr, haben Unbekannte auf eine Seitenwand einer öffentlichen Toilette im Wöhrdpark Graffitis geschmiert. Bei den Graffitis handelte es sich um die Schriftzüge "Kwote 1" und "CK", die die Täter mit roter Farbe an die Wand sprühten. Gleiche Schmierereien hinterließen die unbekannten Täter an einer Garagenwand, an der Mauer der Neckarbrücke, an einer Wand des Zugangs zum Backsteinbau, an zwei Hinweisschildern sowie an einer Wand einer Bushaltestelle. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt der Polizeiposten in Sulz, Tel. 07454 92746, entgegen.

