POL-F: 230728 - 0899 Frankfurt - Innenstadt: Renitenter Mann festgenommen

(dr) Am gestrigen Morgen (27. Juli 2023)kam es in der Innenstadt zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein 39-jähriger Mann mehrere Personen angriff und bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand leistete.

Bei der Polizei ging zunächst gegen 10:40 Uhr eine Meldung der Arbeitsagentur ein, wonach es in der Fischerfeldstraße zu zwei Körperverletzungen gekommen sei. Ein Mann habe einen Mitarbeiter und einen Kunden geschlagen.

Eine daraufhin entsandte Polizeistreife traf wenig später an der gemeldeten Anschrift ein. Bei der Anzeigenaufnahme erhielt der 39-jährige Beschuldigte der Körperverletzungen seitens der Arbeitsagentur ein Hausverbot, was dieser jedoch ignorierte. Auch einem Platzverweis der Beamten kam er nicht nach, sodass sie ihm anschließend die Ingewahrsamnahme androhten. Doch der Mann verblieb weiter an Ort und Stelle und machte keine Anstalten sich zu entfernen. Er hob stattdessen seine Fäuste, nahm die Haltung eines Boxers ein und kam auf die Streife zu. Dies führte im weiteren Verlauf dazu, dass der 39-Jährige einer Polizeibeamtin gegen den Kopf und den Arm schlug sowie einem Beamten am Arm traf. Die Beamten setzten ihrerseits Schlagstock und Reizstoff gegen den hochaggressiven Mann ein. Doch zeigte dies keine Wirkung. Erst mit der Unterstützung von drei Sicherheitsmitarbeitern gelang es, ihn unter Kontrolle zu bringen und ihm Handfesseln anzulegen.

Der Mann trug bei der Auseinandersetzung Striemen davon. Die eingesetzten Beamten erlitten diverse Prellungen und waren in der Folge nicht mehr dienstfähig. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 39-Jährige wieder entlassen. Er muss sich nun unter anderem wegen der Körperverletzungen, des tätlichen Angriffs auf sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

